Testamos: Beats Studio3 Wireless tem isolamento potente e bateria que dura 22 horas por R$ 2.499

Bianca Bellucci



28/01/2019 | 09:18

Som impecável aliado a um design elegante e bateria duradoura. Essa foi a fórmula usada pela marca Beats by. Dr. Dre para que seus headphones fizessem a cabeça de celebridades e anônimos. E o reinado da empresa que pertence à Apple parece estar longe de acabar. O Beats Studio3 Wireless – terceira geração do modelo e que foi lançado no Brasil em novembro de 2017 – está aí para confirmar a excelência nos três quesitos. Para levá-lo para casa, entretanto, é necessário estar disposto a gastar (salgados) R$ 2.499. Leia mais

Nome: Beats Studio3 Wireless

Peso: 260 gramas

Altura: 18,4 centímetros

Duração da bateria: 22 horas

O que anima: isolamento acústico, som nítido, bateria duradoura, design elegante

O que decepciona: preço extremamente salgado, pode incomodar quem usa óculos e brincos

Preço sugerido: R$ 2.499

Site: https://beats.is/2HyI2Ug



Som limpo e isolado

O maior diferencial do Beats Studio3 Wireless é sua tecnologia Pure ANC, que usa algoritmos para monitorar continuamente o ambiente externo e anular ruídos que possam interferir na qualidade do som. E, de fato, ela cumpre o que promete. Durante os testes do 33Giga, os barulhos vindos de uma obra foram completamente bloqueados – isso inclui britadeiras e marretas. Tanto que esta repórter só foi notar a algazarra toda quando a mesa de trabalho começou a tremer.

Outra prova de seu isolamento potente é que, ao tirar o headphone, o som vaza, fazendo com que todos ao redor ouçam o que está sendo reproduzido. Porém, ao colocá-los nos ouvidos, apenas o usuário consegue ouvir o som.

Mas de nada adianta ter um bom sistema de vedação se a qualidade não é boa. O que não acontece com o Beats Studio3 Wireless. O áudio é impecável, com graves reforçados – característica da marca. Em Vicinity Of Obscenity, do System of a Down, os gritos de Serj Tankian e as baquetas de John Dolmayan foram reproduzidas com total nitidez. Já a batida única de Beez In The Trap, da Nicki Minaj, ganhou mais profundidade e clareza.

Aqui, vale ressaltar que o conjunto de isolamento acústico com áudio potente pode ser um tanto perigoso para quem vai usar o Beats Studio3 Wireless na rua. Isso porque, como já dito, os barulhos externos podem ser completamente anulados. Caso decida utilizá-lo mesmo assim, lembre-se de desligar o Pure ANC dando dois toques no botão principal.

Autonomia por 22 horas

Além dos recursos de áudio, o Beats Studio3 Wireless faz sucesso por causa de sua bateria duradoura. Após duas horas de carga, o headphone entrega para o usuário até 22 horas de autonomia. Na prática, para quem gosta de ouvir música durante o trabalho, dá pouco mais de dois dias longe da tomada. E mais: ao desligar o Pure ANC, você aumenta a usabilidade para 40 horas.

Outra vantagem em relação a bateria é o carregamento rápido. Após 10 minutos plugado, o headphone entrega três horas de autonomia – recurso testado e comprovado pelo 33Giga. Entretanto, só é possível obter isso usando o fio próprio da Beats by Dr. Dre que vem no kit.

Design e usabilidade

O Beats Studio3 Wireless também é famoso por seu design minimalista e elegante. O modelo testado pelo 33Giga faz parte da linha limitada Skyline Collection, que traz quatro cores de luxo. São elas: preto profundo, azul cristal, areia do deserto e cinza-chumbo. Foi a última tonalidade que chegou à redação. Ela mistura o tom de cinza na parte de fora com nude dentro, além de ter detalhes em dourado.

É possível encontrar o Beats Studio3 Wireless disponível também em cores da linha clássica: preto fosco, branco, azul vermelho, cinza e defiant black-red.

Em relação ao conforto, os alto-falantes e a haste do topo são revestidos com espuma e tecido emborrachado bem macios. Toda essa comodidade, entretanto, não é suficiente para não incomodar após longas jornadas. Principalmente para quem utiliza óculos. E mais: se você usa brincos, a ponta do acessório pode ser pressionada contra sua pele e até machucar.

Vale destacar que, para facilitar a vida do usuário, o Beats Studio3 Wireless tem alguns comandos embutidos na parte externa do alto-falante esquerdo. Lá, é possível controlar volume e faixas, além de atender ligações. Entretanto, o botão para pause e play só funciona quando o aparelho está conectado a um smartphone.

O Beats Studio3 Wireless ainda vem em um estojo bem resistente para proteger o headphone ao carregá-lo na mochila ou bolsa. A Beats by Dr. Dre não abre dados sobre especificações técnicas, como frequência e sensibilidade.

