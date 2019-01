Luciana Gimenez recebe medicação intravenosa e brinca: - Tomar na veia é bom. Melhor que... né?

28/01/2019 | 09:10



Luciana Gimenez passou alguns dias em Aspen, nos Estados Unidos, acompanhada de seus dois filhos, de seu ex-marido, Marcelo de Carvalho, e também da atual namorada do empresário da Rede TV!. Agora ela está em Nova York e está compartilhando momentos da viagem, mesmo alguns deles não sendo tão bons assim. Não entendeu? O ESTRELANDO te explica! No último domingo, dia 27, a apresentadora revelou através de seus Stories que precisou receber medicação intravenosa, sem dar maiores informações do motivo de tal procedimento. Mas parece estar tudo bem, já que, enquanto alguém a filmava, ela não conseguiu deixar o jeito brincalhão de lado e declarou:

- Tomar na veia é bom. Melhor que... né?

Em seguida, ironicamente, ela completou:

- Você perguntou se eu estou gostando, estou adorando.

Quem esperaria algo diferente da apresentadora, não é mesmo?