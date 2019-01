Musical 'Cargas d'água' será montado em Nova York

28/01/2019 | 08:30



Um dos espetáculos mais premiados do ano passado, Cargas D'Água - Um Musical de Bolso deverá ser montado agora em Nova York. Seu criador, o ator e dramaturgo Vitor Rocha, acertou na semana passada uma produção independente do espetáculo para estrear ainda em 2019 na cidade americana. "Quando me mudei para Nova York para estudar atuação, decidi que queria produzir e trazer peças brasileiras para contar mais da nossa cultura", conta o ator e produtor Eduardo Medaets, que vai viabilizar a montagem.

Em poucas semanas, serão abertas audições apenas para brasileiros que moram nos Estados Unidos. Rocha, autor do texto e também das letras e músicas ao lado de Ana Paula Villar, sabe que terá um grande desafio ao criar a versão agora intitulada Mr. Out Of Water, em cuja tradução ele já trabalha com Isabela Bustamanti. "O roteiro do Cargas, além de ter sido praticamente bordado à mão, tem um vocabulário quase próprio que inclui desde expressões da nossa cultura até palavras inventadas por mim", conta ele. "Quando o convite me foi feito, tive medo, mas me tranquilizo sempre ao lembrar que essa história é nossa no DNA, e não vai deixar de ser em nenhum lugar do mundo e em nenhuma outra língua."

O musical conta a história de um menino que cruza o interior de Minas rumo ao mar carregando um balde, no qual um peixe será apresentado ao oceano. Pela trama, Rocha foi premiado como revelação em diversas seleções de melhores do ano. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.