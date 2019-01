MSC prepara cruzeiros para o Carnaval no Brasil e no mundo

Redação



28/01/2019 | 08:18

Diversas opções de cruzeiros para o Carnaval 2019 já estão à venda no Brasil pela armadora MSC. Quem quiser aproveitar a folia em alto mar tem à disposição roteiros pela América do Sul e por destinos internacionais a bordo dos navios da companhia.

Cruzeiros para o Carnaval: MSC

Com roteiros de sete noites rumo ao Nordeste brasileiro partindo do Rio de Janeiro, com o MSC Fantasia, e de Santos (SP), com o MSC Seaview, os cruzeiros no país são opções para quem quer muita diversão. Isso porque ambos vão parar em Salvador (BA), onde os hóspedes terão um pernoite.

Além da capital baiana, o MSC Fantasia fará escalas em Ilha Grande e em Búzios. Já o MSC Seaview irá aportar em Ilhéus e em Ilha Grande.

Os viajantes que preferem desfrutar de um Carnaval inspirado nas tradicionais festas de clube têm ainda a opção de embarcar no MSC Poesia. O transatlântico fará um itinerário internacional de sete noites, rumo a Argentina e Uruguai. A viagem inclui um pernoite em Buenos Aires, além de escalas em Punta del Este e Montevidéu, ambas no Uruguai.

Caribe

A companhia oferece também opções de cruzeiros para o Carnaval no Caribe. Com um itinerário de sete noites, o MSC Seaside, terá embarque em Miami e fará escalas em San Juan (Porto Rico), Charlotte Amalie (Ilhas Virgens Americanas), Philipsburg (St Marteen) e Nassau (Bahamas).

Já o MSC Preziosa fará um roteiro de sete noites, com embarque em Fort-de-France, na Martinica, e escalas em Pointe-à-Pitre (Guadalupe), Castries (Santa Lucia), Bridgetown (Barbados), Porto de Espanha (Trinidade e Tobago), St George (Granada) e Kingstown (São Vicente e Granadinas).

Para esse roteiro, a MSC Cruzeiros oferece a compra de pacote completo que inclui aéreo de ida e volta (aeroporto de Guarulhos/aeroporto de Fort-de-France), bem como transfer entre aeroporto e o porto.

Cruzeiros pela Europa

A companhia também terá roteiros pela Europa. O MSC Meraviglia partirá de Gênova, na Itália, e fará um itinerário de sete noites passando por Civitavecchia e Palermo, Valeta, na ilha de Malta, em Barcelona, na Espanha e em Marselha, na França. Os hóspedes têm disponível para compra dois shows exclusivos do Cique du Soleil at Sea.

Saídas Cruzeiros para o Carnaval



MSC Seaview

Saída: 02/03/2019 – 7 noites

Embarque: Santos

Itinerário: Santos, Salvador, Ilhéus, Ilha Grande

MSC Fantasia

Saída: 02/03/2019 – 7 noites

Embarque: Santos

Itinerário: Rio de Janeiro, Salvador, Ilha Grande, Búzios

MSC Poesia

Saída: 03/03/2019 – 7 noites

Embarque: Santos

Itinerário: Santos, Punta Del Este, Buenos Aires, Montevidéu

MSC Meraviglia

Saída: 02/03/2019 – 7 noites

Embarque: Gênova (Itália)

Itinerário: Gênova (Itália), Civitavecchia (Itália), Palermo (Itália), Valeta (Malta), Barcelona (Espanha), Marselha (França)

MSC Seaside

Saída: 02/03/2019 – 7 noites

Embarque: Miami (Estados Unidos)

Itinerário: San Juan (Porto Rico), Charlotte Amalie (Ilhas Virgens Americanas), Philipsburg (St Marteen), Nassau (Bahamas)

MSC Preziosa

Saída: 02/03/2019 – 7 noites

Embarque: Fort-de-France (Martinica)

Itinerário: Pointe-à-Pitre (Guadalupe), Castries (Santa Lucia), Bridgetown (Barbados), Porto de Espanha (Trinidade e Tobago), St George (Granada), Kingstown (São Vicente e Granadinas).