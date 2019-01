Redação



28/01/2019 | 08:18

Nem todo mundo gosta de confete, serpentina e marchinha. Se você se encaixa neste perfil, a agência Interpoint Viagens e Turismo listou 4 sugestões de destinos para fugir do Carnaval.

Sugestões de destinos para fugir do Carnaval

África do Sul

Nascer do Sol na África do Sul

País banhado por dois oceanos, Atlântico e Índico, e com três capitais, Pretória, Cidade do Cabo e Bloemfontein, a África do Sul consegue atender os mais diversos perfis de viajantes, do mais aventureiro ao mais refinado. A Cidade do Cabo, por exemplo, é um bom destino para os apreciadores de gastronomia, vinhos e compras. Já o Kruger Park, concentra a maior quantidade de animais do país, incluindo os “Big Five” – leão, búfalo, leopardo, rinoceronte e elefante –, e oferece um dia totalmente dedicado aos safáris.

Duração: 7 noites

Tarifas: a partir de US$ 2.770 por pessoa.

Argentina

Hotel Avelar Palace, em Buenos Aires, Argentina

A Argentina oferece um variado leque de atrações. Desde os shows de tango e os vinhos de Buenos Aires até a diversidade ambiental de Bariloche, o país é ideal para quem está de olho em destinos para fugir do Carnaval. As opções de viagens variam de ambientes sofisticados até locais perfeitos para quem está atrás de aventura. É o caso de Bariloche, cuja natureza fica exuberante também nos meses mais quentes do ano.

Duração: 4 noites

Tarifas: a partir de US$ 730 por pessoa.

Colômbia

Cartagena de Índias, Colômbia

Na terra de Gabriel García Marquez, as sugestões de destinos para fugir do Carnaval são das cidades de Bogotá e Cartagena. Na capital do país, popular pelo seu estilo moderno e cosmopolita, os destaques ficam por conta dos museus, galerias e restaurantes. Já Cartagena de índias, a joia do Caribe colombiano, é muito famosa por servir de acesso para ilhas com praias de areia branquinha, com águas transparentes, e também pelo seu centro histórico, que é um charme.

Duração: 6 noites

Tarifas: a partir de US$ 1.690 por pessoa.

Peru

Machu Picchu, no Peru: um dos destinos para fugir do Carnaval

Cercado de lendas e mistérios, o Peru é um destino que mexe com os viajantes. E grande parte dessa intrigante aura que cerca o país diz respeito à “Cidade Perdida dos Incas”, Machu Picchu. O sítio arqueológico, inclusive, é uma das sete maravilhas do mundo moderno e atrai turistas de todas as partes, que antes de conhecerem o local se deparam com outro ponto histórico: o Valle Sagrado. Lima e Cusco também valem a visita. A capital é a porta de entrada para o país e oferece muitas praias, museus e um centro histórico. Cusco, por sua vez, tem uma agitada vida noturna e uma vibe especial.

Duração: 6 noites

Tarifas: a partir de US$ 2.882 por pessoa.