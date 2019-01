28/01/2019 | 04:21



O lucro de grandes empresas industriais da China recuou pelo segundo mês seguido em dezembro, em mais um sinal de fraqueza da segunda maior economia do mundo.

Na comparação anual, o lucro do setor industrial chinês diminuiu 1,9% em dezembro, a 680,83 bilhões de yuans (US$ 100,94 bilhões), segundo o Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês) do país. Em novembro, a queda anual havia sido de 1,8%.

Ao longo de 2018, porém, o lucro do segmento teve expansão de 10,3% em relação ao ano anterior. No fim de dezembro, a relação dívida/ativos das empresas do setor era de 56,5%, 0,5 ponto porcentual menor do que a de um ano antes. Fonte: Dow Jones Newswires.