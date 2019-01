EC São Bernardo vacila e perde a 2ª consecutiva na Série A-3

Da Redação



O EC São Bernardo perdeu a segunda seguida na Série A-3 do Paulista, na manhã de ontem. A equipe, que soma três pontos em três rodadas, em 11º lugar, vacilou e sofreu derrota por 2 a 0 para o Monte Azul, no Baetão.

O time, aliás, até tinha novidades, já que Foguinho e Diogo Medeiros apareceram entre os titulares. Até por isso tomou a iniciativa do jogo e chegou com perigo com Renatinho, que chutou para fora. Depois, porém, o Monte Azul trocou muitos passes e chegou ao gol com Vinícius Cabelo.

Atrás no placar, o Cachorrão se viu ainda mais em desvantagem quando Vinícius foi expulso ao fim da etapa.

O técnico Sandro Sargentim até apostou em Baggio, que deu outra movimentação para o time, que em bobeira da defesa acabou sofrendo o segundo gol. Pote e Dudu também foram a campo, mas pouco puderam fazer.