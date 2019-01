Água Santa arranca empate diante da Portuguesa e vai à liderança

Da Redação



28/01/2019 | 07:00



O Água Santa esperava manter a campanha 100% na Série A-2 do Campeonato Paulista, ontem à tarde, diante da Portuguesa. Mas o empate por 1 a 1 no Estádio do Canindé garantiu, ao menos, a manutenção da invencibilidade dos comandados do técnico Márcio Ribeiro, que vinham de duas vitórias seguidas, além da liderança nos critérios de desempate.

O resultado levou o clube de Diadema aos sete pontos na classificação, mesma pontuação do XV de Piracicaba, que recebeu mais cartões amarelos nas três rodadas.

Anderson Cavalo, aos dez minutos, colocou a Lusa em vantagem no marcador em cobrança de penalidade – a bola chegou a bater na mão do goleiro Paes.

Na etapa final, porém, o atacante Dadá voltou a desequilibrar a favor do Água Santa. Ele deixou tudo igual no placar aos 16 minutos ao concluir de primeira o cruzamento de Alvinho.