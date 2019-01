Santos domina S.Paulo e chega à 3ª vitória seguida

Tauana Marin

Do Diário do Grande ABC



28/01/2019 | 07:00



No primeiro clássico do Campeonato Paulista, o Santos se manteve invicto ao aplicar 2 a 0 no São Paulo, ontem, no Estádio do Pacaembu. O Peixe balançou a rede uma vez em cada tempo – Luiz Felipe, de cabeça, marcou aos 44 da etapa inicial, e Derlis González ampliou aos 21 do período final. O Alvinegro lidera o Grupo A, com nove pontos.

Um dos fatores positivos do Peixe foi não ter se intimidado e tomado conta das ações do primeiro ao último minuto da partida. A equipe criou oportunidades, teve domínio de bola e contou com belo trabalho da defesa. “Viemos trabalhando jogo a jogo para manter a pegada e continuar vencendo. Sampaoli é um treinador que busca opções e teve visão tática boa. No final, a gente estava com o meio congestionado, ele colocou três zagueiros e saímos com a vitória”, disse o meia santista Jean Mota.

Do outro lado, o atacante Pablo deixou evidente a insatisfação ao ser questionado sobre a arbitragem. “Evidente.” Segundo ele, a equipe vai corrigir os erros e melhorar. “Não estamos felizes com esse jogo.”

Na quinta, às 19h15, será a vez de o Santos visitar o Bragantino, mesmo dia em que São Paulo – que segue com seis pontos e em primeiro na Chave D – receberá o Guarani, às 21h, no Pacaembu.