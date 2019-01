São Caetano joga mal e cai, em casa, para o Palmeiras

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



28/01/2019 | 07:00



Com sérios problemas para criar no ataque, o São Caetano frustrou ontem a sua torcida e acabou derrotado pelo Palmeiras, por 2 a 0, em jogo realizado no Estádio Anacleto Campanella. Com a derrota, a equipe comandada pelo técnico Pintado continua sem vitórias no Campeonato Paulista e liga o sinal de alerta dentro dos vestiários.

Sem grandes dificuldades, o Palmeiras manteve desde o início o controle do jogo. Apostando em lançamentos diretos para o ataque e jogadas rápidas pela direita, o Verdão conseguiu logo aos 13 minutos do primeiro tempo, num lançamento de Moisés, abrir o placar com Borja, que dominou bonito e passou fácil pelo goleiro Jacsson.

Em ritmo de treino, o Alviverde chegou no fim da primeira etapa a diminuir o ritmo, dando oportunidade para o São Caetano crescer e criar boa chance de gol com o ex-palmeirense Rafael Marques, em chute de fora da área. Na sequência, Carlos Eduardo revidou com chute no travessão.

Na segunda etapa, o Azulão optou por seguir esquema de jogo adotado diante do Corinthians, ao investir na defesa e esperar o contra-ataque. Aos três minutos, em chute forte, Capa chegou a assustar o goleiro Jailson, porém a tática ficou por aí.

O Palmeiras voltou a dominar a partida ao se aproveitar de espaços deixados na defesa adversária. Aos 16 minutos, o time comandado por Felipão ampliou o placar com gol de Luan, que aproveitou belo passe de Diego Barbosa. O Verdão teve ainda outras duas boas oportunidades no restante da partida.

Com a vitória, o Palmeiras chegou à liderança do Grupo B, com sete pontos, enquanto que o São Caetano continua com apenas dois, em terceiro lugar no Grupo A.

Na próxima rodada, o São Caetano vai até Sorocaba enfrentar o São Bento, quinta-feira, às 18h45. Um dia antes, o Palmeiras irá encara o Oeste, às 21h, na Arena Barueri.