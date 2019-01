Com dois de Cavani, Paris Saint-Germain goleia Rennes pelo Francês

27/01/2019 | 21:38



A ausência de Neymar, lesionado, não alterou a rotina do Paris Saint-Germain. Neste domingo, o time até foi ao intervalo com o placar empatado, mas mesmo assim não teve problemas para golear o Rennes por 4 a 1, no Parque dos Príncipes, pela 22ª rodada do Campeonato Francês.

O triunfo apenas confirmou o passeio que vem sendo a competição para o PSG. Afinal, levou o time parisiense aos 56 pontos, com 18 vitórias e dois empates, e 13 de vantagem para o segundo colocado, sendo que o time tem duas partidas a mais a fazer em comparação ao vice-líder. Já o Rennes é o décimo colocado, com 30 pontos.

O primeiro tempo da partida indicava um duelo mais complicado para o PSG. Afinal, o time até abriu o placar aos sete minutos com Cavani, mas foi vazado aos 28 por Niang. O time parisiense, então, só deslanchou no segundo tempo, quando marcou mais três vezes, com Di María, aos 15, Mbappé, aos 21, e Cavani, aos 26 minutos.

A partida foi acompanhada no Parque dos Príncipes por Tite, técnico da seleção brasileira, e Edu Gaspar, coordenador de seleções da CBF. E embora Neymar não estivesse em campo, eles puderam acompanhar mais de perto três potenciais convocáveis: os zagueiros Marquinhos e Thiago Silva e o lateral Daniel Alves, que foi escalado no meio-campo.

O PSG voltará a campo pelo Francês no sábado, quando vai visitar o Lyon. Um dia antes, o Rennes buscará a reabilitação contra o Amiens, em casa.

OUTROS JOGOS - Também neste domingo, o Montpellier venceu o Caen por 2 a 0, o Amiens perdeu para o Lyon por 1 a 0, enquanto Toulouse e Angers não saíram do 0 a 0.