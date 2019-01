Bombeiros confirmam 58 mortos em Brumadinho

Da Redação



27/01/2019 | 20:58



Balanço divulgado pelo Corpo de Bombeiros, na noite deste domingo, confirma a morte de pelo menos 58 pessoas em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a corporação, outras 305 pessoas seguem desaparecidas após enxurrada de lama atingir o município na sexta-feira devido ao rompimento de uma barragem da mineradora Vale.

O aumento do número de pessoas desaparecidas ocorreu após famílias de possíveis vítimas realizarem cadastro junto a Defesa Civil do município.

Durante as buscas realizadas neste domingo, um ônibus foi encontrado próximo a barragem afetada. Ainda não há informações sobre a quantidade de pessoas dentro do veículo. “Por conta deste fato, vamos estender as buscas neste domingo”, disse o tenente-coronel Flávio Godinho, da Defesa Civil de Minas Gerais.

Até o momento, 192 pessoas foram resgatadas com vida pelo Corpo de Bombeiros.