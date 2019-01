Ferramentas da transformação digital

Cíntia Bortotto



28/01/2019 | 07:00



Bem, já falamos algumas vezes neste espaço sobre a revolução digital pela qual estamos passando. Vemos consumidores, colaboradores, todos cada vez mais conectados. E empresas que começaram a existir antes da era digital ainda com algumas dificuldades para resetar o mindset e fazer mudanças de cultura que não são apenas necessárias, mas também inevitáveis. Nesta e em algumas das próximas colunas – não será um sequencial, retomarei esporadicamente o tema – pretendo abordar algumas das principais tendências de ferramentas tecnológicas que podem ser empregadas na transformação digital das empresas. Vamos embarcar nessa comigo?

Internet das coisas na indústria

Você provavelmente já ouviu falar no termo ‘internet das coisas’, não? E no IIoT – The Industrial Internet of Things?Bem, nossa relação com os dispositivos que nos cercam está definitivamente se alterando. A internet mudou totalmente nosso dia a dia e na indústria isso não poderia ser diferente. Estamos diante da quarta revolução industrial, com a indústria 4.0 a todo vapor e a interconectividade entre os equipamentos, revolucionando a maneira de se produzir. Computadores cada vez mais inteligentes são conectados a dispositivos inteligentes e as fábricas inteligentes têm sua competitividade muito alavancada. Sensores enviam e recebem dados para sistemas. Os dados gerados são avaliados para melhorar cada vez mais a performance dos equipamentos, reduzir custos, gerar inovação e aumentar a produtividade. Monitoramento e controle de maneira remota são cada vez mais possíveis. Muitas empresas, até mesmo de porte pequeno, já podem funcionar no modelo 4.0 e até mesmo o Sebrae possui programas para ajudar os empresários a seguir este caminho. Sensacional, não?

Inteligência artificial

O Watson da IBM impressionou o mundo em 2011 e, de lá para cá, a inteligência artificial tem avançado muito. Este é um ramo da ciência da computação que cria dispositivos capazes de realizar algumas competências humanas, como observar, raciocinar e tomar decisões. A inteligência artificial já se faz presente hoje em aplicativos, programas de computador, ferramenta de diagnóstico médico e outras. Por meio do machine learning, os computadores recebem uma programação mínima para que não emitam dados com base em programação, mas, sim, aprendam regras por meio de inputs de informação e cheguem a resultados de forma autônoma. A máquina consegue criar algorítimos que imitam a rede neural do cérebro humano. Essa tecnologia já está sendo utilizada, por exemplo, por redes de varejo de e-commerce, quando os dados das suas compras anteriores são utilizados para lhe oferecer novos produtos. Os robôs de bate-papo também estão se popularizando. E, definitivamente, a inteligência artificial será cada vez mais amplamente utilizada pela indústria como diferencial competitivo.

Fique atento, em breve falarei de outras ferramentas.

Siga confiante e boa sorte!