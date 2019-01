Grande ABC disponibiliza 447 postos de trabalho nesta semana

Soraia Abreu Pedrozo

Diário do Grande ABC



28/01/2019 | 07:00



Quem procura por oportunidade de emprego pode se candidatar a um dos 447 postos de trabalho disponibilizados pelos centros públicos municipais e pela agência de recrutamento Luandre, que possui unidade na região.

A maior parte delas está no CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) de Santo André. Das 206 vagas, 100 são para costureira, 60 para atendente de lanchonete (para atuar em São Bernardo) e 11 para auxiliar de limpeza.

Na CTR (Central de Trabalho e Renda), em São Bernardo, há 179 chances, sendo 62 voltadas a vendedor interno, 36 a auxiliar operacional de logística e 16 a cozinheiro geral. Uma delas, de empacotador à mão, é direcionada exclusivamente a pessoas com deficiência.

Em Ribeirão Pires, o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) dispõe de três postos de trabalho: traçador de caldeiraria, vigia e costureira.

Para concorrer às vagas, o interessado pode ir pessoalmente aos centros públicos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, munido de documento oficial com foto, carteira de trabalho e número do PIS.

É possível, ainda, cadastrar seu currículo diretamente no portal Emprega Brasil (https://empregabrasil.mte.gov.br/). Feito o cadastro, o sistema envia vagas conforme o perfil de cada um. É possível que as oportunidades coincidam com as dos equipamentos públicos, uma vez que o sistema utilizado é o mesmo, o Sine (Sistema Nacional de Emprego),

SALÁRIO - A Luandre oferece 59 oportunidades nesta semana. A função de contador é que remunera os maiores salários, de até R$ 8.000. A de enfermeiro júnior paga até R$ 5.000 e, analista de RH, R$ 3.000. Para se candidatar, basta acessar o site www.luandre.com.br.