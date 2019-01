Almir do Gás aciona advogada que assegurou vaga

Daniel Tossato

Diário do Grande ABC



28/01/2019 | 07:00



O vereador Almir do Gás (PSDB), de São Bernardo, ingressou com representação na OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) contra Juscelina Assis Santos Silva, sua ex-assessora e advogada que o auxiliou a conseguir a cadeira de parlamentar que pertencia a Mario de Abreu (PSDB), afastado do mandato judicialmente.

Alegando que Juscelina não comparecia ao trabalho, Almir diz que pensa em processá-la. “Ela me ajudou com os trâmites para conseguir ficar na cadeira de vereador. Como ela trabalhou bem, achei que seria legal chamá-la para trabalhar comigo”, relatou Almir.

O tucano herdou a cadeira de vereador após Mario ter sido afastado judicialmente do cargo, depois que um de seus assessores ameaçou testemunha em um caso no qual o tucano responde.

Almir do Gás tomou posse no dia 13 de setembro de 2018, com auxílio jurídico de Juscelina. A advogada teria cobrado R$ 3.700 para efetuar todo o processo. “O que aconteceu é que Juscelina começou a vir para a Câmara somente para registrar o ponto e ir embora”, alegou o vereador.

Segundo Almir, a advogada também estaria chantageando ele. “Por inúmeras vezes ela disse que, assim como me colocou na cadeira (de vereador), ela poderia me tirar.” Juscelina atuava como assessora parlamentar no gabinete de Almir e recebia salário de R$ 6.300. Já foi exonerada.

A advogada argumentou que chegou a se ausentar da Câmara durante 20 dias, mas que suas faltas foram informadas ao presidente da Casa – Pery Cartola (PSDB), à época. Segundo Juscelina, ela teria viajado para Portugal, onde foi participar de congresso na cidade de Coimbra. “O vereador (Almir) está mentindo. Todas as minhas faltas estão justificadas e meu cartão de ponto está em ordem”, declarou.

Para a advogada, Almir do Gás a teria exonerado injustamente e não teria efetuado o pagamento dos honorários advocatícios. “Almir do Gás não passa de um mau caráter. Ele é inadimplente e está me devendo”, disse a advogada.