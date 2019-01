Na Câmara, Alex falta mais em ano de eleição

Daniel Tossato

Diário do Grande ABC



28/01/2019 | 07:00



Deputado federal reeleito por São Bernardo em 2018, Alex Manente (PPS) registrou mais ausências na Câmara Federal em anos eleitorais do que quando não houve pleito.

Levantamento feito pelo Diário junto ao site da Câmara dos Deputados indicou que o número de faltas do popular-socialista chegou a dobrar em 2016 (15 dias de ausências, sendo 14 justificadas e uma sem justificativa) na comparação com 2015 (sete dias de faltas, cinco justificadas e duas, não). Foi em 2016 que Alex concorreu, pela terceira vez consecutiva, à Prefeitura de São Bernardo. Ele foi ao segundo turno contra Orlando Morando (PSDB) e foi derrotado.

Entre agosto e outubro daquele ano, meses de campanha autorizada, Alex não compareceu em 12 dias em que houve sessão na Câmara dos Deputados. Entre os dias 8 de agosto e 26 de outubro, o parlamentar se ausentou de 23 sessões – entre trabalhos ordinários e extraordinários.

Especificamente no dia 19 de setembro de 2016, Alex alegou à Câmara que não compareceu às atividades por motivos médicos. Entretanto, a página oficial do deputado no Facebook mostra que, no mesmo dia 19 de setembro, Alex fez campanha pelas ruas de São Bernardo. São diversos registros do então candidato cumprimentando eleitores. Há também imagens de atividade com o médico Eduardo Grecco, genro do ex-prefeito de São Bernardo William Dib – hoje diretor da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e apoiador de Alex naquele pleito. Nesse dia, no Legislativo Federal, o popular-socialista deixou de participar de três sessões extraordinárias.

Em mais um ano de campanha, desta vez em 2018, Alex faltou em 12 dias, quase o dobro de ausências se comparado também com 2015, ano de estreia do político no Congresso. A maioria das ausências ocorreu em novembro e dezembro (oito dos 12 dias), mas, segundo o site oficial da Câmara, o parlamentar estava em “missão autorizada”.

Nas comissões das quais faz parte na Câmara, Alex também deixou de participar de reuniões. Em 2016, ano de pleito, o parlamentar computou 24 faltas em universo de 102 encontros. Foram 18 ausências não justificadas, o que equivale a 17,6% do total. Houve ainda outras seis justificadas. Em 2017, o número de faltas chegou a 21, sendo 19 sem justificativas e duas com. Como houve 76 reuniões naquele ano, significa dizer que ele faltou a 27% dos encontros.

VICENTINHO - Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho (PT), deputado federal por Diadema, coleciona poucas ausências desde o início de seu quarto mandato. Entre 2015 e 2018, o petista faltou apenas 14 vezes.

O ano em que mais se ausentou da Câmara dos Deputados foi em 2017, quando deixou de comparecer em sete dias. Seis ausências foram justificadas e apenas uma o parlamentar não argumentou.

Em 2015 e 2016, Vicentinho faltou só em duas oportunidades, todas com justificativas à mesa diretora. Em 2018, o parlamentar se ausentou três vezes, todas justificadas.

Por nota, Alex declarou que ocorreram apenas sete ausências em sessões plenárias em quatro anos de mandato, o que representa 1,68% em relação às 416 atividades realizadas de 2015 a 2018. “Ressalte-se que, das sete ausências, seis foram em anos que não teve eleições. Nas comissões, foram 50 ausências em 438 sessões, ou 11,41%, das quais a maioria 19) não foi em ano eleitoral (2017)”, disse, ao completar que integra mais de uma comissão, cujas reuniões ocorrem simultaneamente, o que impede sua participação.

O comunicado destacou que ele exerce mandato “dinâmico, ético, coerente e contra a corrupção”, com votações a favor do impeachment de Dilma Rousseff, pela cassação de Eduardo Cunha e pela investigação de Michel Temer. “Sobre a ausência justificada no dia 19 de setembro de 2016, o deputado passou por consulta médica, como está registrado no site da Câmara Federal.”