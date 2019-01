Carlos Alberto decide de novo, e o Santo André embala no Brunão

Da Redação



27/01/2019 | 18:42



Carlos Alberto parece ter assimilado perfeitamente a cobrança da comissão técnica do Santo André, após a derrota para o Rio Claro na estreia pela Série A-2 do Paulista, dia 19, no Interior. A exemplo do que havia feito diante da Penapolense, quarta-feira, no Bruno Daniel, quando marcou os gols do triunfo por 2 a 0, válido pela segunda rodada, o meia voltou a chamar a responsabilidade ontem, no mesmo estádio, e anotou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Taubaté.

O resultado levou o Ramalhão à zona de classificação à segunda fase, na oitava colocação, com seis pontos. Já a equipe do Vale do Paraíba está em quarto lugar, com a mesma pontuação.

O gol da vitória saiu logo no primeiro minuto da etapa final. A zaga do Taubaté bateu-cabeça, Claudinho acionou Raphael Toledo, que cruzou para trás. Guilherme Garré deu passe de letra para a área e a bola sobrou limpa para Carlos Alberto marcar.