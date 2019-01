Biografia não autorizada de Anitta está finalmente pronta

27/01/2019 | 18:10



O apresentador do Fofocalizando, Léo Dias, assumiu a responsabilidade de escrever uma biografia não autorizada sobre a vida e carreira de Anitta e ao que tudo indica a obra está mais perto de seu lançamento do podemos imaginar. De acordo com o jornalista, o lançamento está previsto para o dia 30 de março, mesmo dia em que a artista completa os seus 25 anos de idade.

- Ao contrário do que muitos pensam, Anitta não teve acesso ao livro, mas sabe que nenhum jornalista cobre tanto sua vida quanto eu, desde o Furacão 2000. Só espero que Anitta mantenha o bom relacionamento que nós temos há muitos anos e que esse livro não mude em nada a nossa relação, contou Léo Dias.

O título que vai ser Furacão Anitta contará com a trajetória da cantora desde a vida em Honório Gurgel, subúrbio do Rio de Janeiro até o estrelato internacional.