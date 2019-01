Desfalcado, Tottenham perde do Crystal Palace e é eliminado da Copa da Inglaterra

27/01/2019 | 16:27



Desfalcado de vários de seus principais jogadores, o Tottenham não foi páreo para o Crystal Palace neste domingo e acabou eliminado da Copa da Inglaterra ao ser derrotado por 2 a 0 fora de casa, no Selhurst Park, em Londres.

Sem o sul-coreano Son, que estava com a sua seleção na Copa da Ásia, Dele Alli e Harry Kane, lesionados, e Eriksen, poupado, o Tottenham não se redimiu da recente eliminação na Copa da Liga Inglesa para o Chelsea e caiu em outro mata-mata.

Desta vez, o time do técnico argentino Mauricio Pochettino desperdiçou um pênalti com Trippier quando já estava perdendo por 2 a 0, e sucumbiu diante de uma atuação praticamente impecável do adversário em seus domínios que o levou às oitavas de final do torneio.

O Crystal Palace encurralou o Tottenham e abriu 2 a 0 em 34 minutos. Em lance que contou com a falha da defesa, Wickham aproveitou rebote dentro da área e abriu o placar aos nove. O time da casa ampliou com Townsend, ex-jogador do Tottenham, em cobrança de pênalti, assinalado pelo árbitro em razão do toque de mão de Kyle Walker-Peters dentro da área.

Pouco inspirado e com dificuldade na criação das jogadas, os visitantes sentiram muito a falta dos desfalques e não foram capazes de sequer diminuir a vantagem do rival. Lucas foi titular e teve atuação apagada, bem como o espanhol Llorente no comando de ataque.

Tentando encerrar o momento ruim, o Tottenham voltará a jogar na quarta-feira, quando receberá o Watford, pelo Campeonato Inglês. No mesmo dia, o Crystal Palace vai visitar o Southampton.