VJs da MTV lembram dos bastidores da emissora

27/01/2019 | 16:10



Quando surgiu no Brasil lá pelo ano de 1990, a MTV era uma verdadeira inovação. Ninguém tinha fácil acesso a clipes e vídeos de suas bandas favoritas e de entrevistas com famosos na própria televisão, e eles apareceram com muitas curiosidades tudo isso mediado por VJs, um pessoal totalmente descolado e que falava com gírias. Não dá para negar que eles marcaram uma geração!

- Sinto falta daquela sensação de criar uma coisa nova por dia. A liberdade era total! Muita coisa dava errado, mas, como não havia o compromisso, se não funcionava, a gente jogava a ideia fora. Se desse certo, íamos em frente, comentou Zeca Camargo, hoje apresentador do É de Casa, da Rede Globo e que fez parte do time de VJs da MTV entre os anos de 1990 até 1994.

Já Astrid Fontenelle que ficou por lá de 1990 até 1999, tem alguns conselhos valiosos para dar para Vanessa, personagem de Camila Queiroz em Verão 90, da Globo, pois a personagem vai ser um VJ da fictícia PopTV da próxima trama das sete.

- Tem que ser espontânea. E mesmo os VJs que entendiam muito de um assunto não passavam arrogância, comenta Astrid que hoje integra o Saia Justa, no GNT.

Por mais diferente que tenha sido toda a revolução dos VJs, era necessário que todos eles tivessem muito jogo de cintura para comandar os programas, e claro, essa turma aprendeu muito com todos os perrengues e Marina Person, que ficou na MTV de 1995 até 2010 e que hoje divide se divide entre a carreira de cineasta e apresentadora do Magazine, no canal Arte 1 conta um pouco disso.

- Julia Roberts foi uma decepção! Ela esta num mau humor (durante uma entrevista)... O esquema de entrevista era exaustivo. Mas dá para tirar uma lição: não perde a linha, engole o choro e finge que nada aconteceu!, finaliza.