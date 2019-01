Brumadinho aplicará multa de R$ 100 milhões à Vale, diz prefeito

27/01/2019 | 15:28



O prefeito de Brumadinho (MG), Avimar de Melo Barcelos (PV), informou neste domingo, 27, que vai multar a Vale em R$ 100 milhões. Ele comunicou a decisão ao presidente da Vale, Fabio Schvartsman, com quem esteve na tarde deste domingo. Segundo o prefeito, Schvartsman garantiu ao prefeito que a empresa daria toda a atenção às vítimas e à cidade. "Mas vai ajudar como?", indagou.

O prefeito também disse que vai exigir da Vale que pague a todos os seus funcionários, mesmo que não estavam trabalhando no momento, além de todo o apoio aos familiares das vítimas. "Esperávamos que a Vale tivesse aprendido uma lição com o que aconteceu em Mariana e deixaram acontecer isso com o nosso município", disse Barcelos. Segundo ele, a prefeitura não tem nenhuma responsabilidade com o rompimento da barragem. "Foi responsabilidade da Vale. Uma empresa tão grande como a Vale, que vai deixar o restaurante abaixo da barragem? O plano de contenção é responsabilidade da Vale e do Estado", afirmou.