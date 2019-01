Roma abre 3 a 0, sofre empate da Atalanta e deixa escapar vaga no G4 do Italiano

27/01/2019 | 15:08



A Roma perdeu a chance de integrar o G4 do Campeonato Italiano, a zona de classificação à Liga dos Campeões da Europa, ao só empatar com a Atalanta, neste domingo, em Bérgamo, por 3 a 3, pela 21ª rodada. E a chance perdida foi ainda mais dolorosa porque o time chegou a abrir vantagem de 3 a 0 no placar.

Com o ponto conquistado, a Roma soma 34 pontos, na quinta colocação, um a menos que o Milan, que empatou sem gols no sábado com o Napoli. A Atalanta está na sétima posição, com 32 pontos.

O atacante bósnio Dzeko fez os dois primeiros gols da Roma, enquanto o terceiro foi marcado por El Shaarawy aos 40 minutos do primeiro tempo. Castagne diminuiu antes do intervalo para o time da casa. O zagueiro brasileiro Rafael Toloi, ex-São Paulo, de cabeça, fez o segundo da Atalanta. Zapata, aos 26, decretou o empate em 3 a 3.

No jogo dos desesperados, o Frosinone goleou, por 4 a 0, o Bologna no campo do adversário. Ciano (dois), Ghiglione e Pinamonti marcaram os gols da partida. O Bologna continua na 18ª colocação, com 14 pontos, agora apenas um ponto à frente do Frosinone, em penúltimo lugar.

Em Parma, o SPAL derrotou o time da casa, de virada, por 3 a 2. Inglese marcou duas vezes para o Parma, aos 11 minutos do primeiro tempo e aos oito do segundo. O SPAL reagiu apenas 20 minutos antes do fim do jogo, com Valoti. Petagna e Fares garantiram a quinta vitória da equipe, que ocupa a 13ª colocação, com 21 pontos. O Parma tem 28, em 11º lugar.