Quatro dias após acidente de trânsito, príncipe Philip se desculpa à mulher que se feriu

Príncipe Philip, aos 97 anos de idade, se envolveu em um acidente de carro no dia 17 de janeiro. O duque de Edimburgo não sofreu nenhuma lesão, mas o mesmo não pode ser dito sobre uma das vítimas, Emma Fairweather, que fraturou o braço. A mulher veio à público no jornal Mirror relatar que a família real não entrou em contato com ela após o acidente, e parece que o comentário funcionou.

O Mirror revelou que Philip, marido da Rainha Elizabeth II, enviou uma carta à Emma assumindo a culpa pelo acidente e se desculpando. A carta foi escrita em 21 de janeiro, quatro dias após o acidente, mas foi entregue à mulher no dia 23.

Na carta, Philip se desculpa o ocorrido e explica o que aconteceu:

- Gostaria que você soubesse que sinto muito pelo acidente no cruzamento de Babingley. Eu passei por aquele cruzamento muitas vezes e sei muito bem a quantidade de trânsito da rua principal. Foi um dia ensolarado e por volta das três da tarde o sol estava baixo sobre Wash. Em outras palavras, o sol estava brilhando baixo na estrada principal. Em condições normais eu não teria nenhuma dificuldade em ver o trânsito vindo da direção de Dersingham, mas eu só posso imaginar que falhei em ver o carro vindo, e sinto muito pelas consequências.

Ele também explica porque não falou com ela no momento do acidente.

- Eu estava abalado após o acidente, mas estou muito aliviado por vocês não terem se machucado gravemente. Como uma multidão estava começando a se aglomerar, eu fui informado para retornar à casa Sandringham por um policial. Desde então, soube que você quebrou um braço. Sinto muitíssimo por essa fratura. Desejo uma recuperação rápida dessa experiência angustiante.

Emma contou ao jornal que ficou muito feliz com o contato:

- Eu achei que foi muito legal que ele assinou como Philip e não com seu título real. Eu fiquei muito surpresa.