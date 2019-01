Sobrinho de Michael Jackson quer fazer uma série do Rei do Pop

27/01/2019 | 15:11



O sobrinho de Michael Jackson, Taj Jackson, começou uma campanha no site Go Fund Me com o intuito de levantar dinheiro a fim de realizar uma séria documental que defenderia o Rei do Pop de acusações de abuso sexual de menores de idade.

Taj escreve na introdução do projeto que quer revelar como Michael foi traído, encurralado e extorquido durante toda a sua vida. Além disso, o sobrinho do astro detona todas as acusações póstumas sem substâncias contra o tio.

O projeto tem a intenção de ser uma resposta ao documentário Leaving Neverland que vai ser distribuído pela HBO ao redor do mundo ainda este ano. O filme tem causado muitas polêmicas por mostrar duas testemunhas alegando terem sido abusadas por Michael quando ainda eram menores de idade. Em meados de 2017 o processo que as duas supostas testemunhas moveram contra o cantor foi descartado pela justiça americana e Taj aproveita para criticar isso em sua proposta.

- Eu estou extremamente desapontado com estes produtores. Foi a gota d' água. Michael Jackson morreu como um homem que foi provado inocente. É hora de falar a verdade, e estou disposto a fazer isso, escreveu o sobrinho do astro.