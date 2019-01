Morre o ex-vereador de Diadema Zé do Norte

Do dgabc.com.br



27/01/2019 | 15:16



Morreu neste domingo (27) o ex-vereador de Diadema José Queiroz Neto, o Zé do Norte (PT). O velório está sendo realizado na Câmara Municipal da cidade e o sepultamento será nesta segunda-feira, às 10h, no cemitério Vale da Paz.

Zé do Norte foi vereador por cinco mandatos. Foi eleito pela primeira vez em 1992 e seu primeiro mandato foi na 8ª Legislatura, entre 1993 e 1996. O petista foi reeleito outras quatro vezes até a 12ª Legislatura, entre 2009 e 2012. Deixou a vida política após sofrer um AVC (Acidente Vascular Cerebral).

Em seus cinco mandatos, Zé do Norte teve 42 leis de sua autoria aprovadas pelos demais parlamentares. Entre elas, está a Lei Nº 2376 de 27/12/2004, que dispõe sobre a Instituição de Programa Interdisciplinar e de Participação Comunitária para a Prevenção e Combate à Violência nas Escolas Públicas situadas no município. E também da Lei Nº 1808 de 08/07/1999, que dispõe sobre o estacionamento de veículos de transporte de passageiros e de carga nas vias públicas que fazem parte do itinerário dos ônibus que circulam no Município.

Nascido em Parelhas, no Rio Grande do Norte, chegou a Diadema com algumas economias e montou na Avenida D. João VI uma casa com produtos do Norte. A aceitação por parte da população foi tamanha que o estabelecimento ficou conhecido como a venda do Zé do Norte.

Em 2012, o Decreto Legislativo Nº 7, de autoria do ex-vereador Manoel Eduardo Marinho, o Maninho, deu o Título de Cidadão Diademense a Zé do Norte. E em dezembro do mesmo ano, a Sessão Solene de entrega do título foi realizada na Casa.