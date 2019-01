Lulu Santos é pedido em casamento durante show: - O amor da minha vida

27/01/2019 | 14:24



Lulu Santos foi surpreendido durante seu show com um pedido de casamento! Durante apresentação na Fundição Progresso, no Rio de Janeiro neste domingo, dia 27, o namorado do cantor, Clebson Teixeira, foi até o palco e se ajoelhou, pedindo o músico em casamento, e arrancou lágrimas de Lulu e da plateia.

O relacionamento foi oficializado em julho de 2018. Após o pedido, o casal trocou beijos e abraços, e Lulu disse para os fãs:

- Esse é Clebson Teixeira, companheiro da minha vida. Eu aceito, eu já aceitei há muito tempo. Eu sei o quanto isso foi, não digo difícil, mas o quanto foi importante pra ele, porque eu conheço ele muito bem. E eu quero que vocês saibam que ele é uma grande alma, é o amor da minha vida.