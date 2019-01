Sasha Meneghel homenageia avó com foto antiga e declaração: Minha maior saudade

27/01/2019 | 14:24



Depois de Xuxa, que postou um vídeo emocionante para a mãe, que faleceu em maio de 2018, agora foi a vez de Sasha Meneghel prestar homenagem para sua avó, Dona Alda, que completaria 82 anos de idade no último sábado, dia 26.

No Instagram de Sasha, a garota postou uma foto sua quando criança com a avó, e escreveu uma declaração que emocionou seus seguidores.

- Com todo amor me ensinou a fazer rosas de massinhas, com toda paciência me mostrou como segurar um pincel, com o sorriso mais lindo me buscava no aeroporto todo início de dezembro, mimava como ninguém. Vó, você é minha infância, você é o meu cheirinho de férias e minha maior saudade. Hoje o dia é todo seu, pinta esse céu com o pôr do sol mais bonito, vai. Te amo, sempre.