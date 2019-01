Noite no BBB 19 teve invasão de atores, papos quentes e DR entre Isabella e Maycon

27/01/2019 | 14:24



Noite agitada no BBB 19! Os brothers tiveram uma sessão de cinema do filme Minha Vida em Marte, e Elana ficou visivelmente emocionada.

- Nunca fui no cinema, é verdade. É minha primeira vez no cinema, revelou a sister.

Mas, ao fim do filme, os participantes tiveram uma surpresa: Paulo Gustavo e Monica Martelli, protagonistas do longa, apareceram na casa! A dupla conheceu todos os cômodos e até fizeram brincadeiras debaixo do edredom. Os brothers deram detalhes sobre como é o confinamento e Paulo Gustavo aproveitou para perguntar sobre os affairs na casa. Quem ficou emocionada com a visita foi Hana, que disse:

- Não estou conseguindo respirar de tanto que estou chorando.

A noite também foi regada de papos íntimos. Hana e Rízia declararam que têm muitos sonhos eróticos, enquanto Paula aproveitou para flertar com dois brothers! Para Maycon, a sister disse:

- Você fica sexy tomando banho.

Já para Diego, ela soltou, enquanto passava hidratante em suas costas:

- Eu era apaixonada em você. Eu ia até fazer umas massagens pra você pensar em mim.

Mas, apesar dos flertes, nada mais quente aconteceu. Enquanto isso, Rodrigo e Alan decidiram para quem darão o Anjo. Caso possa ser dado para um dos dois, Rodrigo receberá a imunidade mas, se não, ela irá para Gabriela. A sister ficou chocada ao ouvir isso, e Alan disse:

- Mas deixa aqui, senão o pessoal pode já começar a fazer complô.

Gabriela perguntou:

- Eu não posso nem ficar feliz?, e Rodrigo disse que a sister deveria fingir naturalidade.

Já na madrugada, durante o Castigo do Monstro, Maycon e Isabella tiveram a primeira DR. O brother revelou que sempre foi um homem de muitas mulheres. A sister disse que o achava uma pessoa muito especial, ao que ele disse:

- Você também é, se você não fosse, você não tem noção do que eu já tinha feito. Não estava do jeito que eu estou com você.

Os dois também decidiram levar o affair mais devagar, e Maycon soltou:

- Eu vou te deixar na sua, e Isabella concordou.