Mauá pede socorro

Do Diário do Grande ABC



27/01/2019 | 14:02



Passa ano, entra ano, e as denúncias de cobrança de pedágio nas Câmaras do País ganham as manchetes de jornais, telejornais, internet... para a infelicidade geral da Nação. Desta vez, as acusações se dirigem a três parlamentares do Legislativo de Mauá.

Encarregados de julgar o prefeito preso da cidade, Atila Jacomussi (PSB), os vereadores Samuel Enfermeiro, Sinvaldo Carteiro e Tchacabum são investigados pelo MP (Ministério Público) por atos de improbidade administrativa ao supostamente cobrarem de seus próprios assessores a devolução de parte dos salários sob ameaça de exoneração.

Os fatos chegaram ao MP de Mauá por denúncias de pessoas que atuaram no grupo desses políticos, aceitaram devolver parte dos vencimentos, mas tempos depois acabaram dispensados do trabalho. Inicialmente, segundo os acusadores, o pagamento era feito em espécie nas mãos do trio. Depois, os recursos se tornaram doações à ONG Beatriz Luiz Gonçalves, criada por Sinvaldo Carteiro e que leva o nome da sobrinha dele.

Há de se condenar a atitude de parlamentares que adotam estratégias do tipo para engordar a conta bancária – vale destacar que, no caso mauaense, o subsídio de cada vereador é de R$ 12.025,40 por mês. – já os assessores recebem entre R$ 3.408,73 e R$ 5.357,35. Mas também deve-se criticar a postura de funcionários que aceitam participar da negociata para garantir o emprego e, mais tarde, botam a boca no trombone quando já não fazem mais parte da festa. Situações do tipo devem ser denunciadas assim que propostas, até para evitar que se tornem regra e perpetuem.

É fundamental destacar que muitos ex-assessores negaram a existência de pedágio nos gabinetes do trio, que também condenou a acusação. Mas as investigações não podem parar.

Vale lembrar que Samuel, Sinvaldo e Tchacabum – além de outros 18 vereadores e um suplente – foram alvo da Operação Trato Feito, que culminou na prisão de Atila. Eles foram indiciados pela Polícia Federal por corrupção ativa, passiva e formação de quadrilha, sob acusação de que recebiam Mensalinho em troca de apoio político ao governo na Câmara. Pobre Mauá.