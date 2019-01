Conheça mais sobre Ronan Carvalho, novo namorado de Anitta

27/01/2019 | 12:11



Fim de semana é dia de festa, não é? E foi exatamente isso que Ronan Carvalho, novo namorado de Anitta, fez na noite da última sexta-feira, dia 25. Segundo informações do jornal Extra, o produtor de eventos curtiu bastante ao lado de Patrick Owondo, dançarino que integra o balé da poderosa, de MC Maneirinho, e de outros amigos na região da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

Juntos há cerca de dois meses, Ronan e Anitta são bem discretos. Assim fica um pouco difícil de conhecer o novo boy da cantora, né? Entretanto, já temos algumas informações interessantes. Com 20 anos de idade, Ronan é produtor de eventos, e seguiu a carreira por levar esse mundo anteriormente como hobby, já que sempre foi considerado baladeiro pelos amigos. Ele também veio de uma família com boas condições financeiras, e enquanto morava na Vila Valqueire, bairro de classe média alta da zona oeste do Rio, era presença certa nas festas que aconteciam por lá - e por isso tornou-se bem popular. Agora, ele mora no Recreio dos Bandeirantes, um dos bairros mais jovens do município.

Fã de futebol, Ronan é fanático pelo Vasco, seu time do coração. Ele mede um metro e 70 centímetros e é visto como pegador pelas pessoas próximas. Na época do colégio, Ronan recebia várias cantadas e conquistou muitas gatas. Uma delas atualmente é blogueira, Giovanna Buscacio, com quase 27 mil seguidores no Instagram.

Ainda de acordo com o Extra, Ronan é romântico. Ao ser questionado como tratar a namorada, o jovem respondeu o seguinte em um site de perguntas e respostas:

Trate-a com carinho, amor, respeito, diga sempre a verdade e seja fiel sempre. Diga que a ama sempre quando acabar de falar com ela no telefone, fale como foi seu dia, diga que está com saudades, irrite-a, chame de gostosa e se entregue.

E aí, achou um bom partido?