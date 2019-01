Filhos e esposa de Wagner Montes falam sobre a morte do jornalista

27/01/2019 | 12:11



Como você viu, o jornalista Wagner Montes morreu na manhã do último sábado, dia 26, de uma infecção urinária. Horas depois da notícia, a família do apresentador veio a público se manifestar sobre a perda de Wagner. Sonia Lima, que era esposa do artista, comoveu a todos ao se referir a Wagner com um apelido carinhoso que usava durante o casamento.

Amados, agradeço a todos pelas orações e todo o carinho. O meu bebezão nos deixou um pouco antes da hora, mas um dia entenderemos o porquê.

Wagner Montes Filho, um dos filhos do jornalista, escreveu um lindo texto de despedida.

Eu poderia escrever um texto enorme, mas palavras não seriam suficientes, nem para expressar o que estou sentindo neste momento e muito menos o que verdadeiramente o senhor representa pra mim. Acredito que essas fotos resumem tudo. MEU PAI, MEU MELHOR AMIGO, MEU SUPER HERÓI. Não vou me preocupar em tentar entender o porquê, mas em lembrar do quão guerreiro o senhor foi, das brincadeiras, das viagens, das gargalhadas, dos esporros e principalmente do carinho, mesmo que bruto. EU TE AMO MUITO! SELVAAAAAA, DESCANSE EM PAZ, MEU GUERREIRO. Aproveito para agradecer o carinho de cada um, cada mensagem de carinho e de força. Peço perdão por não conseguir responder a cada um, mas acreditem, essas mensagens são muito importantes para nossa família, agradecemos muito mesmo. Então para não cometer uma injustiça e acabar não respondendo alguém, optei por postar essa mensagem. Aproveito para agradecer também a equipe do Hospital Barra D?Or, do servente ao diretor, a dedicação e carinho. Obrigado por tudo.

Diego Montez, outro filho de Wagner, também agradeceu a todos que enviaram mensagens positivas no momento.

Eu quero agradecer todas as mensagens que recebi hoje. Eu nunca me senti tão aparado e tão cuidado em toda a minha vida, e isso é muito bom. Obrigado pelo carinho com minha mãe e irmão, também. Vou responder todas as mensagens com calma depois. Vocês mandaram com o coração cheio de amor. Quero responder com o mesmo carinho.