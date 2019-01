Gestor que apostou em queda de ações da Vale doará ganho às vítimas em Brumadinho

27/01/2019 | 11:34



O gestor da administradora de investimentos americana NCH Capital no Brasil, James Gulbrandsen, afirmou na noite de sábado (26), em sua conta no microblog Twitter, que doará às famílias vítimas em Brumadinho, em Minas Gerais, o equivalente ao ganho de performance da posição vendida na ação ordinária da Vale (VALE3) que ele possui no NCH Maracanã Long Biased FIM nesta segunda-feira, 28.

Após ficar fechada na sexta-feira, 25, devido ao feriado do aniversário de São Paulo, a Bolsa brasileira voltará a operar na segunda-feira, com perspectiva de forte queda nas ações ON da Vale. Na sexta-feira, o American Depositary Receipt (ADR) da Vale, negociado na bolsa de Nova York, registrou queda de 8,08%, para US$ 13,68.

Em entrevista ao portal da revista Exame, Gulbrandsen explica que há duas semanas a equipe da NCH Brasil realizou uma "short selling", ou venda a descoberto, que consiste em vender, no mercado, um papel que não se espera que seu preço caia para depois recomprar mais barato e ganhar a diferença.

Segundo o gestor, a doação ocorrerá, uma vez que sua aposta para a queda das ações da empresa foi embasada em cima de uma desaceleração da China e não em uma tragédia ambiental e humana.

"Infelizmente, a nossa posição deu lucro no curtíssimo prazo por um motivo muito triste, que é o rompimento da barragem em Brumadinho. Não podemos ficar com o ganho dessa operação", disse Gulbrandsen à Exame.