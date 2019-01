27/01/2019 | 11:27



O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-RJ) fez há pouco postagem no Twitter com foto de seu pai, o presidente Jair Bolsonaro, saindo do avião que pousou na manhã de hoje, 27, no aeroporto de Congonhas, em São Paulo.

Eduardo, que faz parte da comitiva que acompanha o presidente, falou de "clima de otimismo" em relação à cirurgia pela qual seu pai passará amanhã e menciona o agressor do presidente como "ex-militante do PSOL".

"Com clima de otimismo desembarcamos agora em SP para a bateria de exames preparatórios para a cirurgia de amanhã de @jairbolsonaro que vai reconstruir seu intestino, rompido pela facada do ex-militante do PSOL", afirma.