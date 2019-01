27/01/2019 | 10:25



O presidente Jair Bolsonaro e sua comitiva acabaram de deixar o aeroporto de Congonhas rumo ao Hospital Albert Einstein. O avião do presidente pousou em São Paulo às 10 horas. A comitiva que viaja com ele para São Paulo inclui a primeira-dama Michelle Bolsonaro, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno Ribeiro, o porta-voz do Planalto, Otávio Santana de Rêgo Barros, o chefe de gabinete Pedro César Nunes e seguranças.

Bolsonaro se internará no hospital para uma cirurgia amanhã de reconstituição intestinal e retirada da bolsa de colostomia, acoplada em seu corpo após facada que levou em Juiz de Fora, em setembro.