Triste notícia. Segundo informações do colunista Leo Dias, do jornal O Dia, a mãe de Cauã Reymond, Denise Reymond, morreu há cerca de dez dias. Ela lutava contra um câncer no ovário.

Quem confirmou a notícia ao jornalista foram amigos do ator. Denise morreu no Hospital Unimed da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Como Cauã é discreto, a notícia só surgiu agora na mídia. O astro ainda não falou publicamente sobre o assunto. Procurada, as assessorias de Cauã e do hospital ainda não foram encontradas para confirmar a informação.