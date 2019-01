Buscas são interrompidas por risco de rompimento de nova barragem em Brumadinho

27/01/2019 | 09:05



As buscas estão temporariamente interrompidas devido ao risco de rompimento de uma nova barragem em Brumadinho. A cidade amanheceu neste domingo, 27, coberta por uma forte neblina.

Moradores são levados para a parte mais alta das comunidades. O acesso ao centro de Brumadinho foi fechado, assim como a ponte onde passa o Rio Paraopeba. Há risco de novo rompimento.

Mais cedo, por volta das 5h30, houve acionamento da sirene de evacuação da barragem 6, que fica ao lado da barragem 1, que rompeu na sexta-feira, 25, iniciando a retirada das pessoas da área, em Brumadinho, Minas Gerais. Diferentemente da barragem 1, que possui rejeitos, a barragem 6 contém água. As áreas que as pessoas estão sendo levadas está no Plano de Emergência da barragem.