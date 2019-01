27/01/2019 | 08:00



O corpo de Julen Rosello, encontrado por volta de 1h25 deste sábado, 26 (23h25 de sexta-feira, 25, em Brasília), de 2 anos, foi sepultado também no sábado. O menino ficou preso no dia 13 passado em um túnel de 25 centímetros de diâmetro e 107 metros de profundidade em Totalán, no sul da Espanha. A operação, que começou a ser planejada naquele mesmo dia, foi dificultada pelo terreno rochoso.

Para esclarecer as circunstâncias da queda, em um poço sem sinalização, a Guarda Civil interrogou os pais, o dono do terreno e os responsáveis pelas prospecção do buraco. Um tribunal de Málaga abriu um processo sobre o caso. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.