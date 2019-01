Rafael Marques reencontra o Palmeiras, agora pelo São Caetano

Anderson Fattori

Diário do Grande ABC



27/01/2019 | 07:00



O encontro entre São Caetano e Palmeiras, às 19h de hoje, pela terceira rodada do Campeonato Paulista, será especial para Rafael Marques, atacante que está no Azulão. Contratado nesta temporada, ele viveu seu grande momento com a camisa do adversário e espera que a ‘lei do ex’ possa funcionar mais uma vez.

“A expectativa é grande, pois foi onde vivi o meu melhor momento no futebol brasileiro. Tive muitas conquistas e tenho carinho pelo time. Estou bastante motivado ao defender o São Caetano. Creio que vai ser emocionante reencontrar o Palmeiras, mas hoje defendo a camisa do São Caetano”, afirmou o atacante, que marcou, de pênalti, o único gol do Azulão até agora.

Substituído contra o Ituano, quinta-feira, Rafael Marques segue com moral com o técnico Pintado, que deve manter o esquema com três volantes para segurar o poderio do Palmeiras. “Estamos buscando a cada jogo melhorar. Enfrentar grande equipe é sempre uma motivação a mais”, comentou.

No Verdão, Felipão dará sequência ao rodízio no time titular e não deu muitas pistas da escalação. A expectativa é que a formação seja parecida com a da estreia, contra o Red Bull.

“Dá para revelar o que é revelado para vocês por ele (Felipão). Ou seja, nada (risos)”, comentou Gustavo Scarpa, que comemorou a sequência no time. “O grupo é muito qualificado, tem grandes jogadores... Ainda tem o Guerra, o Veiga. Independentemente de quem for jogar, o Palmeiras está bem servido”, acrescentou.