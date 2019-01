Heleno diz que avião de Israel traz equipamentos para identificar vítimas

26/01/2019 | 22:01



O ministro do Gabinete de Segurança Pública da Presidência (GSI), general Augusto Heleno, destacou durante entrevista ao final da reunião do Comitê de Crise para Brumadinho a ajuda oferecida pelo Governo de Israel ao Brasil no resgate de vítimas.

"Há oferecimento que será muito útil do governo de Israel", disse. Segundo ele, o avião de Israel traz toneladas de equipamentos de alta tecnologia para identificar vítimas e possivelmente resgatá-las. "Parece que já está aqui o avião e equipamentos tecnologicamente capazes de identificar presença de corpos e de outras situações utilizando meios eletrônicos", comentou Heleno.

Mais cedo, no entanto, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, usou sua conta no Twitter para comentar as conversas que teve com o presidente Jair Bolsonaro e disse que enviaram uma missão ao Brasil em 24 horas.

Segundo o governo de Israel, uma reunião deve ser feita com o governo brasileiro para acertar os detalhes do processo, inclusive a data que esse avião deve chegar em território brasileiro.