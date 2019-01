Na estreia de Boselli, Gustavo faz a diferença e Corinthians bate a Ponte

26/01/2019 | 21:21



O Corinthians conseguiu vencer sua primeira partida na temporada. Na tarde em que o badalado Boselli estreou com a camisa alvinegra, quem fez a diferença foi o contestado Gustavo, o Gustagol, que marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre a Ponte Preta, em uma partida de pouco brilho do time de Fábio Carille e válida pela terceira rodaa do Campeonato Paulista.

Com o time ainda em ritmo de pré-temporada, o principal atrativo da partida para os corintianos era a possível estreia de Boselli, que entrou no lugar de Gustavo Silva aos 20 minutos do segundo tempo. Com uma equipe bastante modificada - Fagner, Henrique e Jadson foram alguns que iniciaram o duelo no banco - o Corinthians demonstrou dificuldade na criação das jogadas.

Com as mudanças e sem referência no meio, a única forma do time de Fábio Carille tentar chegar ao ataque era pelas pontas, com Gustavo Silva e Pedrinho, mas a chuva que castigou o gramado da Arena Corinthians atrapalhou a vida dos garotos. O jogo, inclusive, ficou parado por sete minutos, no primeiro tempo.

A chuva deixou os corintianos um pouco mais ligados e a Ponte sentiu e recuou. Aos poucos, o time de Carille ganhou volume e passou a criar chances de gol. Jadson entrou e deu uma nova cara ao time. Depois, Boselli apareceu para jogar ao lado de Gustagol, algo que parecia inimaginável para muita gente, já que ambos são centroavantes.

Parecia que o jogo terminaria em um sonolento 0 a 0 quando o Corinthians conseguiu acertar uma jogada. Pedrinho partiu em velocidade pela direita e mandou certeiro para Gustagol acertar uma bomba e deixar claro que Boselli e Vagner Love terão um concorrente menos badalado, mas com muita vontade de conquistar seu espaço.

O Corinthians chegou aos quatro pontos, em segundo lugar no Grupo C, e voltará a jogar na quarta-feira, novamente no seu estádio, contra o Red Bull Brasil. Já a Ponte, com dois pontos no Grupo A, receberá o Mirassol no mesmo dia no Moisés Lucarelli.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS 1 x 0 PONTE PRETA

CORINTHIANS - Cássio; Léo Santos (Fagner), Marllon, Pedro Henrique e Danilo Avelar; Thiaguinho, Araos (Jadson), Mateus Vital, Pedrinho e Gustavo Silva (Boselli); Gustavo. Técnico: Fábio Carille

PONTE PRETA - Ivan; Luis Ricardo, Renan Fonseca, Reginaldo e Diego Renan; André Castro (Nathan), Edson, Matheus Vargas (Matheus Oliveira), Gerson Magrão e Giovanni; Thales (Hugo Cabral). Técnico: Mazola Júnior

GOL - Gustavo, aos 32 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Salim Fende Chávez.

CARTÕES AMARELOS - Thiaguinho, Nathan e Edson.

RENDA - R$ 954.497,90

PÚBLICO - 25.865 pagantes.

LOCAL - Arena Corinthians, em São Paulo.