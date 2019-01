Em resultado ruim para ambos, Milan e Napoli empatam pelo Italiano

26/01/2019 | 20:16



No jogo mais aguardado deste sábado pelo Campeonato Italiano, Milan e Napoli decepcionaram. No San Siro e em compromisso válido pela 21ª rodada, os times não saíram do 0 a 0, ficando mais distantes dos seus objetivos na competição.

Vice-líder do Italiano, o Napoli chegou aos 48 pontos, a oito da Juventus, que ainda vai entrar em campo nesta rodada, podendo ampliar essa vantagem. Já o Milan é o quarto colocado, com 35 pontos, mas corre o risco de deixar a zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões da Europa, sendo ultrapassado pela Roma, que está com 33.

Apesar do empate sem gols, a partida no San Siro foi bem movimentada, tanto que os goleiros Donnarumma e Ospina foram os destaques, com grandes defesas. Na melhor delas, aos 33 minutos do segundo tempo, o colombiano do Napoli parou um voleio de Musacchio na grande área. A ação impediu que o Milan, melhor na etapa final, conquistasse a vitória em casa.

O jogo foi o quarto consecutivo de Lucas Paquetá como titular do Milan, mas a sua primeira aparição no San Siro. E o brasileiro não brilhou, a ponto de ser substituído na etapa final, aos 24 minutos, quando foi sacado para a entrada de Borini.

Outra novidade no Milan foi a participação de Piatek, polonês que chegou do Genoa para ocupar a vaga de Higuaín, que se transferiu ao Chelsea. Ele entrou em campo aos 26 minutos do segundo tempo, mas também não conseguiu tirar o zero do placar.

Em Gênova, Quagliarella voltou a liderar a Sampdoria a mais uma vitória no Italiano. Atuando em casa, o time contou com dois gols do artilheiro do torneio, agora com 16, para vencer fácil a Udinese por 4 a 0. O time agora é o sexto colocado, com 33 pontos, enquanto o clube de Údine é o 16º, com 18.

Dessa vez, os gols de Quagliarella saíram em cobranças de pênalti, aos 33 minutos do primeiro tempo e aos 13 da etapa final. Linetty, aos 23, e Gabbiadini, aos 33, sacramentaram a goleada da Sampdoria.

Também neste sábado, o Sassuolo (nono colocado, com 29 pontos) venceu fácil o Cagliari (13º, com 21) por 3 a 0. Locatelli abriu o placar aos nove minutos e Babacar converteu pênalti aos 49 para ampliar. Na etapa final, Marti, aos 42, definiu o triunfo.