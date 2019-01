Reino Unido: Protestos lembram riscos do Brexit para a paz na Irlanda do Norte

26/01/2019 | 17:32



Centenas de pessoas se reuniram perto da fronteira com a Irlanda para destacar os riscos que o Brexit representa para a paz na Irlanda do Norte.

Os manifestantes se reuniram perto de Newry, na Irlanda do Norte, neste sábado, para rejeitar a possibilidade de uma fronteira "dura" com controles de identificação e controles alfandegários entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda após o Brexit.

Alguns criaram um posto de fronteira falso onde os atores vestidos de soldados e funcionários da alfândega mostravam como essa fronteira protegida poderia se parecer.

Há uma preocupação em ambos os lados de que uma fronteira vigiada poderia colocar em risco uma coexistência duramente conquistada desde que um acordo de 1998 terminou com décadas de confrontos.

Os governos britânico e irlandês não pretendem instalar um controle mais rígido na fronteira, mas a União Europeia disse que isso é inevitável se o Reino Unido deixar a UE sem um acordo. Fonte: Associated Press.