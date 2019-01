Enviado de paz dos EUA relata progressos em conversas para pacificar Afeganistão

26/01/2019 | 17:20



O enviado de paz dos EUA ao Afeganistão disse neste sábado que "progressos significativos" foram feitos durante longas conversas com o Taleban no Qatar, e que ele viajaria ao Afeganistão para outras conversas com o objetivo de acabar os confrontos que duram 17 anos.

Zalmay Khalilzad disse em sua conta oficial no Twitter que espera bons resultados dos seis dias de reuniões realizadas em Doha. "As reuniões aqui foram mais produtivas do que no passado", disse ele sem fornecer detalhes. "Fizemos um progresso significativo em questões vitais".

Autoridades do Taleban que falaram sob condição de anonimato revelam que chegaram a um entendimento sobre a retirada das tropas dos EUA e da OTAN, e que o solo afegão não será usado para ataques ou ameaças contra os EUA ou outros países.

Não ficou claro se Khalilzad está buscando garantias escritas do Taleban de que eles se distanciarão dos agentes da Al Qaeda, incluindo Ayman al Zawahiri, que vivem entre eles ou, pelo menos, têm passagem segura e bases nos territórios ocupados pelo grupo. Fonte: Associated Press.