Vanderson volta a falar sobre a polêmica envolvendo seu nome

26/01/2019 | 17:13



Vanderson que teve que deixar a casa do Big Brother Brasil 19 para prestar esclarecimentos sobre as denúncias feitas de agressão e assédio contra o seu nome, acabou sendo desclassificado do programa por ter que ter contato com o exterior da casa. Em entrevista ao colunista Léo Dia, do jornal O Dia, o ex-BBB contou um pouco do que está sentindo neste momento pós desclassificação.

- Estou de volta a Rio Branco agora para encontrar meus advogados e tomar ciência do que está acontecendo efetivamente. Estou em paz e assim me manterei, porque não existem duas verdades, ela é apenas uma e sempre prevalecerá. Agora me preocupo apenas com confortar meus amigos, familiares e todas as pessoas que mandaram energias positivas. Esse carinho vale mais que mil ataques, relatou o ex-participante da casa mais vigiada do Brasil.

Vanderson também comentou que apesar do prêmio ser de imensa importância para ele, provar a sua inocência vale muito mais.

- O prêmio era importante demais, mudaria a minha vida, de meus familiares e das pessoas que são atingidas com o trabalho que desenvolvo, mas minha índole e honradez valem muito mais que qualquer prêmio. Outros caminhos hão de surgir e mais uma vez trabalharei como sempre fiz. Agora é hora de mostrar a verdade, limpar essa imagem que tentaram criar e deixar que o Brasil me veja como realmente sou, finaliza.