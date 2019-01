Kanye West processa antiga gravadora de Jay-Z por falta de pagamento

26/01/2019 | 17:13



Amizade estremecida? Kanye West está processando a Roc-A-Fella Records, antiga gravadora fundada por Jay-Z, e a EMI Records, alegando falta de pagamento.

Segundo o TMZ, o rapper assinou dois processos: um deles é contra a Roc-A-Fella, alegando que assinou um contrato de gravação exclusivo com a empresa. Ele estaria pedindo a declaração de seus direitos em relação às canções e também o valor recebido pela empresa por elas. Jay-Z não faz parte da gravadora desde 2004, e uma fonte revelou ao TMZ que os novos documentos do caso ressaltam que o marido de Beyoncé não será envolvido no processo.

Já o processo envolvendo a EMI diz que, em 2003, um ano antes de lançar seu primeiro sucesso, o álbum College Dropout, Kanye assinou um contrato com a gravadora e que, até 2011, ele escreveu mais de 200 canções, e deu os direitos das músicas para a empresa. Embora não mencione quais seriam as músicas, o documento oficial do processo alega que foram algumas das mais famosas da carreira do rapper.

Kanye contratou uma das maiores empresas do país para resolver o caso, e pede que um juiz declare seus direitos em relação ao contrato e ao dinheiro recebido pelas músicas. Eita!