Daniel Macário

Diário do Grande ABC



26/01/2019 | 16:59



O Festival de Verão do Riacho Grande chega ao fim da sua terceira edição neste final de semana, e para encerrar, neste sábado o evento contará com a presença do cantor Aldair Playboy, cantor responsável pelo sucesso “Amor Falso”. A estimativa da organização é a de que cerca de 16 mil pessoas comparecem ao evento.

Promovido pela Prefeitura de São Bernardo, e organizado pela Pilar Eventos, o festival mantém desde sua primeira edição a entrada gratuita e o apoio financeiro de empresas privadas.

Além de apresentação de artistas nacionais, o festival oferece ainda para moradores shows de artistas locais e feira gastronômica composta com comerciantes locais.

Amanhã o grupo de pagode Jeito Moleque encerra a programação do festival com show previsto para as 17h.