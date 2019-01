Anne Hathaway confirma que roteiro de O Diário da Princesa 3 inclui Julie Andrews!

26/01/2019 | 16:10



Os fãs de O Diário da Princesa podem comemorar! Anne Hathaway, que interpretou Mia Thermopolis no clássico da Disney, revelou que existe um roteiro para o terceiro filme sobre a princesa de Genovia, e que ele conta com Julie Andrews! A veterana do cinema interpretou a avó de Mia, a Rainha Clarisse Renaldi em O Diário da Princesa, de 2001, e O Diário da Princesa 2: Casamento Real, de 2004.

Durante o programa What Happens Live With Andy Cohen, um fã perguntou se haviam chances de um terceiro filme da franquia acontecer, e Anne soltou:

- Existe um roteiro para o terceiro filme. Eu quero fazer. Julie quer fazer. Debra Martin Chase, nossa produtora, quer fazer. Todos nós realmente queremos que [o filme] aconteça. Mas não queremos fazer a menos que seja perfeito, porque nós amamos tanto quanto vocês amam. É tão importante para nós quanto é pra você e não queremos liberar nada até estar pronto, mas estamos trabalhando nisso.

Apesar das notícias empolgantes, O Diário da Princesa 3 demorará um pouco para ir às telonas. Será necessário encontrar um diretor para assumir o projeto, já que o responsável pelos dois primeiros longas, Gary Marshall, faleceu em 2016. Mas já estamos ansiosos, né?