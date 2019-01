Atlético de Madrid bate Getafe e mantém perseguição ao Barcelona no Espanhol

26/01/2019 | 15:45



Vice-líder do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid confirmou o favoritismo e derrotou o Getafe neste sábado, por 2 a 0, em casa, no Wanda Metropolitano, em Madri, em duelo da 21.ª rodada do torneio, para seguir a perseguição ao líder Barcelona.

A diferença para o time catalão caiu para dois pontos, com o triunfo, e agora o Atlético soma 44. No entanto, o Barcelona ainda entra em campo contra o Girona neste domingo e pode manter a vantagem de cinco pontos na liderança. O Getafe soma 31 pontos e é o sexto colocado, perto da zona de classificação à Liga Europa.

Apesar da retranca imposta pelo adversário, o Atlético de Madrid não teve dificuldades para construir a vitória. A qualidade técnico dos comandados de Diego Simeone prevaleceu e o time madrilenho chegou à vitória com dois gols no primeiro tempo.

Antoine Griezmann e Saúl Ñíguez foram às redes. Aos 27 minutos, o artilheiro francês abriu o placar com um chute certeiro, de esquerda, no canto direito do goleiro. Dez minutos mais tarde, Saúl ampliou aproveitando rebote na pequena área e sacramentou o triunfo.

Na etapa final, o Atlético apenas administrou a vantagem diante de um Getafe nervoso e que sofreu para criar oportunidades de gol, especialmente no final da partida, quando os visitantes ficaram com dois jogadores a menos, com as expulsões de Dakonam e Molina.

O Atlético de Madrid voltará a jogar pelo Espanhol em 3 de fevereiro, quando visitará o Betis. Já o Getafe terá compromisso antes, terça-feira, diante do Valencia, como visitante, pelas quartas de final da Copa do Rei.