Gabriel Jesus marca e Manchester City avança com goleada na Copa da Inglaterra

26/01/2019 | 15:30



O Manchester City está classificado às oitavas de final da Copa da Inglaterra. Neste sábado, sem qualquer dificuldade, o time contou com um gol do brasileiro Gabriel Jesus para vencer o Burnley por 5 a 0, na partida disputada no Estádio City of Manchester. O próximo adversário do clube vai ser definido através de sorteio marcado para segunda-feira.

O confronto teve um momento emocionante antes mesmo do seu começo, com a realização de um minuto de silêncio em homenagem ao argentino Emiliano Sala. No início da semana, um avião com o jogador, que havia sido recém-adquirido pelo Cardiff junto ao Nantes, desapareceu na região do Canal da Mancha. A aeronave não foi encontrada e as buscas foram encerradas.

Com a bola rolando, Gabriel Jesus ampliou o seu bom momento ao marcar o oitavo gol nos últimos cinco jogos do Manchester City. Aos 23 minutos, o atacante brasileiro avançou pela esquerda, cortou para o meio e finalizou do bico da pequena área para fazer 1 a 0, abrindo caminho para a vitória de goleada do seu time.

Os outros gols do Manchester City saíram apenas no segundo tempo. Bernardo Silva marcou o segundo aos sete minutos, De Bruyne fez o terceiro aos 16, Long marcou contra aos 27, após tentar cortar cruzamento do belga, e Agüero, de pênalti, fechou o placar em 5 a 0 aos 40.

Fora de casa, o Wolverhampton chegou a estar perdendo por 2 a 0, mas conseguiu arrancar o empate por 2 a 2 com o Shrewsbury Town, da terceira divisão, com gols marcados por Jiménez e Doherty, este aos 48 minutos do segundo tempo, para forçar a realização de um outro confronto.

Também como visitante, o Watford se classificou ao fazer 2 a 0 no Newcastle. Os gols do time saíram na etapa final e foram marcados por Gray, aos 16, e Success, aos 45 minutos. O Derby County, o Swansea e o Doncaster Rovers também passaram de fase.

Brighton & Hove Albion e West Bromwich vão duelar novamente após não saírem do 0 a 0, assim como Middlesbrough e Newport County, que ficaram no 1 a 1, mesmo placar de Portsmouth x Queens Park Rangers.