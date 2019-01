26/01/2019 | 15:11



Grazi Massafera decidiu que 2019 o rumo dos estudos de sua filha Sofia, fruto da relação com Cauã Reymond, deveriam tomar um novo rumo. A garotinha que tem apenas 6 anos de idade vai começar os estudos na Escola Americana, na Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Sasha, filha de Xuxa Meneghel, estudou muitos anos na mesma escola até se formar e decidir se mudar para os Estados Unidos para cursar a faculdade de moda.

Grazi passou a manhã da última quinta-feira, dia 24, visitando todas as instalações e tirando todas as suas dúvidas da escola bilíngue. Até o fim do ano passado, Sofia estava estudando em uma escola na Barra, na Zona Oeste do Rio.